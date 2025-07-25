Массовое нашествие саранчи на Украине дошло до Киева

До Киевской области на Украине дошло массовое нашествие саранчи. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил заместитель председателя Госпродпотребслужбы и главный государственный фитосанитарный инспектор страны Вадим Чайковский.
Саранча — довольно распространенное насекомое для местной среды, из-за чего вряд ли она распространилась искусственным путем. По словам эксперта, увеличение количества вредителей свидетельствуют именно о значительных естественных изменениях.
— Высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий способствуют развитию этого вредителя, — уточнил он.
Кроме того, Чайковский добавил, что ухудшение ситуации могло произойти из-за разрушения Каховской ГЭС.
На данный момент аномальное количество саранчи наблюдается в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях, передает Lenta.ru.
Туристы из России тем временем массово сталкиваются с ядовитыми насекомыми в отелях Вьетнама и Индонезии. При этом жуки добираются даже до верхних этажей высоких зданий. Последствия от них — серьезные ожоги на коже.