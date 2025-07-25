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Китайские эксперты изучили техническое оснащение белорусской таможни

В рамках визита гости из КНР посетили белорусские пункты пропуска, расположенные на границе с Латвией, Литвой и Польшей.

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация китайских экспертов посетила с рабочим визитом Беларусь в целях изучения технического оснащения приграничных пунктов пропуска и обсуждения с белорусскими таможенниками вопросов взаимодействия в данном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

В рамках визита гости из КНР посетили белорусские пункты пропуска, расположенные на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Эксперты проанализировали практическое применение имеющихся в ведении белорусской таможни стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, другой сканирующей техники, результативность их применения.

Первые результаты технико-экономического исследования, а также дальнейшие шаги по взаимодействию обсуждены на завершающей визит встрече, которая состоялась в Государственном таможенном комитете под руководством заместителя председателя ГТК Дмитрия Радивоника.

Эксперты выразили признательность за представленную возможность детально изучить техническое оснащение белорусской таможни, опыт применения сканирующих установок. -0-