Китайские эксперты изучили техническое оснащение белорусской таможни

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация китайских экспертов посетила с рабочим визитом Беларусь в целях изучения технического оснащения приграничных пунктов пропуска и обсуждения с белорусскими таможенниками вопросов взаимодействия в данном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
В рамках визита гости из КНР посетили белорусские пункты пропуска, расположенные на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Эксперты проанализировали практическое применение имеющихся в ведении белорусской таможни стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, другой сканирующей техники, результативность их применения.
Первые результаты технико-экономического исследования, а также дальнейшие шаги по взаимодействию обсуждены на завершающей визит встрече, которая состоялась в Государственном таможенном комитете под руководством заместителя председателя ГТК Дмитрия Радивоника.
Эксперты выразили признательность за представленную возможность детально изучить техническое оснащение белорусской таможни, опыт применения сканирующих установок. -0-