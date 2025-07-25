Китайские эксперты изучили техническое оснащение белорусской таможни

В рамках визита гости из КНР посетили белорусские пункты пропуска, расположенные на границе с Латвией, Литвой и Польшей. Эксперты проанализировали практическое применение имеющихся в ведении белорусской таможни стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, другой сканирующей техники, результативность их применения.