Народные приметы на 26 июля 2025 года: что нельзя делать в день Гавриила Летнего

Купаться в открытых водоёмах — вода может быть «тяжёлой» и приносить недомогание. Долго находиться в тени деревьев — по поверьям, она может забирать силы. Срезать цветы или сажать растения — они могут не прижиться. Мыться в бане или принимать душ — вода в этот день считалась неблагоприятной. Устраивать ссоры, сплетничать, обманывать — это могло притянуть проблемы. Брать и давать деньги в долг — это считалось признаком потерь. Выбрасывать остатки еды, особенно хлеб — лучше отдать животным или птицам. Садиться за стол с острыми углами — в народе говорили, это к разладу. Делать рискованные покупки или заключать важные сделки — день не подходил для расчётов.