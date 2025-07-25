Народные приметы на 26 июля 2025 года: что нельзя делать в день Гавриила Летнего

Какой сегодня день по народному календарю.
26 июля в народном календаре отмечается день Гавриила Летнего, он же Собор Архангела Гавриила. Этот праздник посвящён одному из самых почитаемых архангелов, которого на Руси считали вестником добрых вестей и заступником земледельцев.
Также в этот день вспоминают святого Степана Савваита — по народным поверьям, он помогал в исцелении и защищал от непогоды. Праздник приходился на активную фазу летних полевых работ и считался важным временем в цикле сбора урожая.
Чем он примечателен?
26 июля связывали с окончанием жатвы ржи и началом обрядов благодарности за хлебный труд. Считалось, что архангел Гавриил покровительствует земледельцам и благословляет урожай. Люди старались отметить этот день с уважением к труду и природе.
С Гавриилова дня начинались особые наблюдения за погодой, по которым судили о будущем лете и осени. Полевые работы сопровождались обрядами: первый сноп хранили в доме как символ достатка и защиты. День считался энергетически сильным, особенно если посвящён работе на земле.
Что делали на Руси в этот день?
По традиции 26 июля:
Посещали церковь, читали молитвы архангелу Гавриилу и просили помощи в делах. Угощали соседей и странников домашним хлебом или выпечкой — жест щедрости сулил благополучие. Занимались жатвой и уборкой ржи — первый собранный сноп часто украшали и хранили в доме. Работали на земле, считая этот день удачным для физического труда. Заготавливали полевые травы и цветы — им приписывали особую силу именно в это время.
Что рекомендуется делать в этот день — 26 июля?
Народные поверья советовали:
Посвятить время полезным делам — уборке, работе в саду или на огороде. Проявить заботу о ближних — особенно через угощение, добрые слова и помощь. Собирать лекарственные травы и цветы — считалось, что они обладают особой силой. Обращаться к архангелу Гавриилу с молитвами о здоровье, защите и добрых новостях. Хранить спокойствие и избегать ссор — это укрепляло мир в семье и доме.
Чего не стоит делать в этот день, 26 июля?
Согласно приметам, в этот день нежелательно:
Купаться в открытых водоёмах — вода может быть «тяжёлой» и приносить недомогание. Долго находиться в тени деревьев — по поверьям, она может забирать силы. Срезать цветы или сажать растения — они могут не прижиться. Мыться в бане или принимать душ — вода в этот день считалась неблагоприятной. Устраивать ссоры, сплетничать, обманывать — это могло притянуть проблемы. Брать и давать деньги в долг — это считалось признаком потерь. Выбрасывать остатки еды, особенно хлеб — лучше отдать животным или птицам. Садиться за стол с острыми углами — в народе говорили, это к разладу. Делать рискованные покупки или заключать важные сделки — день не подходил для расчётов.
Приметы погоды на 26 июля.
По народным наблюдениям, погодные знаки этого дня говорили о будущем:
Ясное и тёплое утро — к сухой и спокойной осени. Если с утра пасмурно и сыро — ждать дождей в ближайшие дни. Грачи и другие птицы собираются в стаи — осень может наступить рано. Пчёлы активно летают — день будет тёплым и без осадков. Рыба активно плещется — к хорошей погоде. Ласточки летают низко — возможны осадки. Вечером появляется мошкара — к урожаю грибов. Много колосьев на полях — ждут богатый урожай малины.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.