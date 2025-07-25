Фон дер Ляйен планирует обсудить с Трампом торговые отношения ЕС и США

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговые отношения между ЕС и США.
«После хорошего телефонного разговора с Трампом мы договорились обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их сильными», — написала она в личном аккаунте в социальной сети.
Фон дер Ляйен планирует встретиться с Трампом в Шотландии в предстоящее воскресенье, 27 июля, в преддверии назначенного президентом США введения пошлин в размере 30% на товары из Европы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства торговли США Говарда Лютника, что Вашингтон не намерен предоставлять ЕС отсрочку по импортным пошлинам, которые должны вступить в силу с 1 августа.