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Опровергнуты слухи о введении графика отключений мобильной связи в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края через свой официальный Telegram-канал опровергли растиражированные в средствах массовой информации слухи о возможном введении расписания отключений мобильной связи в регионе, начиная с 1 августа.

Власти Краснодарского края через свой официальный Telegram-канал опровергли растиражированные в средствах массовой информации слухи о возможном введении расписания отключений мобильной связи в регионе, начиная с 1 августа.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале, мобильная связь и доступ в интернет через мобильные сети в Краснодарском крае функционируют без перебоев. Департамент информатизации и связи края подчеркнул, что в настоящее время ни операторы мобильной связи, ни регулирующие органы не планируют вводить какие-либо графики отключений. В случае принятия подобных мер, жителей региона обязательно проинформируют посредством официальных каналов.