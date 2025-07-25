Опровергнуты слухи о введении графика отключений мобильной связи в Краснодарском крае

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале, мобильная связь и доступ в интернет через мобильные сети в Краснодарском крае функционируют без перебоев. Департамент информатизации и связи края подчеркнул, что в настоящее время ни операторы мобильной связи, ни регулирующие органы не планируют вводить какие-либо графики отключений. В случае принятия подобных мер, жителей региона обязательно проинформируют посредством официальных каналов.