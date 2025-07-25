Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке

Егоров в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егорова Максима Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне Максим Егоров был задержан по делу о взятке в особо крупном размере. Одновременно с этим, по данным следствия, ведутся обыски в Москве и Тамбове. Экс-губернатор возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 по ноябрь 2024 года.