Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров отправлен в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение в коррупции, а именно в получении особо крупной взятки, за что предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Информация об этом поступила от пресс-службы судов столицы.