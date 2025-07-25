РГБМ объявила конкурс на бесплатное проведение выставок молодых художников

Российская государственная библиотека для молодёжи объявила Open Call для художников. По 31 июля включительно в РГБМ ждут заявок от художников, кураторов и творческих коллективов на бесплатное проведение выставочных проектов в 2026 году. Важная деталь, к сотрудничеству приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет.
«Библиотека становится точкой входа в профессиональное поле искусства: мы предлагаем молодым художникам пространство для первых шагов, открыты к новым именам и продолжаем сотрудничество с теми, кто уже реализовывал проекты на нашей площадке, — рассказал aif.ru Даниил Левитес, руководитель направления “РГБМ & СОВРИСК”, в компетенции которого выставки, встречи и подкасты с художниками и галеристами в РГБМ — Для Российской государственной библиотеки для молодёжи современное искусство — это не только форма художественного высказывания, но и важный инструмент разговора с молодёжью, способный деликатно и точно отражать актуальные процессы. Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Только за 2024 год на open call РГБМ поступило более 100 заявок, а в реализованных проектах приняли участие свыше 300 авторов».
Отметим, проекты, представленные к рассмотрению, должны исследовать актуальные вопросы современного искусства, быть ориентированы на взаимодействие с молодёжной аудиторией, привлекать внимание к важным социальным вопросам. Каждый проект должен включать образовательную программу, состоящую минимум из трёх мероприятий, направленных на раскрытие темы выставки.
Это могут быть лекции, мастер-классы, встречи с авторами, перформансы, кинопоказы, дискуссии, презентации и другие формы открытого диалога с аудиторией. Список отобранных проектов будет опубликован 15 сентября 2025 года в социальных сетях РГБМ.
Напомним, Open call — это конкурсная процедура, позволяющая организаторам, будь то галереи, музеи, фонды или частные коллекционеры, отобрать лучшие работы для своих проектов. Он открыт для всех желающих, что особенно актуально для начинающих художников, давая им возможность заявить о себе, продемонстрировать свои работы, получить обратную связь, завязать профессиональные контакты.