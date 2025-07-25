РГБМ объявила конкурс на бесплатное проведение выставок молодых художников

«Библиотека становится точкой входа в профессиональное поле искусства: мы предлагаем молодым художникам пространство для первых шагов, открыты к новым именам и продолжаем сотрудничество с теми, кто уже реализовывал проекты на нашей площадке, — рассказал aif.ru Даниил Левитес, руководитель направления “РГБМ & СОВРИСК”, в компетенции которого выставки, встречи и подкасты с художниками и галеристами в РГБМ — Для Российской государственной библиотеки для молодёжи современное искусство — это не только форма художественного высказывания, но и важный инструмент разговора с молодёжью, способный деликатно и точно отражать актуальные процессы. Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Только за 2024 год на open call РГБМ поступило более 100 заявок, а в реализованных проектах приняли участие свыше 300 авторов».