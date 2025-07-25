Россиянам дали совет, где можно укрываться от дронов

По мнению политика, смысла строить новые бомбоубежища нет — их достаточно.
В стране 16 500 забетонированных и оборудованных укрытий, сообщил собеседник издания.
При этом он признал, что некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. И добавил, что ответственность за восстановление бомбоубежищ лежит на местных властях.
Также депутат отметил, что массированных авианалетов на российские города, как в Великую Отечественную, нет.
Ранее сообщалось, что семью из Москвы не пустили укрыться в отеле в Сириусе при атаке ВСУ.
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