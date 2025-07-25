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Россиянам дали совет, где можно укрываться от дронов

В комитете Госдумы по обороне заявили, что в России не требуется строительство новых бомбоубежищ.

В комитете Госдумы по обороне заявили, что в России не требуется строительство новых бомбоубежищ. Парламентарий отметил, что укрыться от БПЛА можно в подвалах и подъездах. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению политика, смысла строить новые бомбоубежища нет — их достаточно.

В стране 16 500 забетонированных и оборудованных укрытий, сообщил собеседник издания.

При этом он признал, что некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. И добавил, что ответственность за восстановление бомбоубежищ лежит на местных властях.

Также депутат отметил, что массированных авианалетов на российские города, как в Великую Отечественную, нет.

Ранее сообщалось, что семью из Москвы не пустили укрыться в отеле в Сириусе при атаке ВСУ.

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