В водохранилище Красного Сулина минприроды не обнаружило мор рыбы

В Интернете появилась информация о том, что в Вербенском водохранилище в Красном Сулине была выявлена массовая гибель рыбы. После этого специалисты минприроды Ростовской области выехали на место для подтверждения данных.
Однако информация не подтвердилась. Вода в водохранилище оказалась прозрачной, следов загрязнения в ней не обнаружили. А погибших особей рыбы не выявили.
Ранее кандидат биологических наук Сергей Дудкин в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал, какой рыбе может грозить гибель из-за нехватки кислорода в жару.
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