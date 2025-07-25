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У более чем 140 жителей Башкирии выявили онкологию

У 143 жителей Башкирии обнаружили рак.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели промежуточные итоги профилактической акции «Здоровая республика — здоровый регион». С начала года, как сообщает пресс-служба местного Министерства здравоохранения, медицинские специалисты провели 117 784 приема и выполнили 25 911 обследований, включая 16 816 флюорографий и 9 095 маммографий.

В ходе акции выявлены тревожные показатели:

— у 2 117 человек обнаружен повышенный уровень глюкозы в крови;

— у 3 174 — повышенный холестерин;

— у 4 509 — высокое артериальное давление;

— у 4 186 — избыточный вес.

Особую обеспокоенность медиков вызывают впервые диагностированные заболевания: 2 900 случаев подозрений на социально-значимые болезни, включая 143 возможных злокачественных новообразования, 393 случая сахарного диабета и шесть подозрений на туберкулез.

Все пациенты с выявленными патологиями направлены на дополнительное обследование в специализированные медицинские учреждения республики, где им уже назначено соответствующее лечение.

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