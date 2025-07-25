Глава Минтруда РФ Антон Котяков высоко оценил кадровые проекты Калужской области

Калужская область стала пилотным регионом, в котором был реализован проект по индивидуальному карьерному сопровождению учащихся. В эксперименте участвовали около 24 тысяч школьников 8−9 классов, а также выпускники колледжей и вузов. Риск нетрудоустройства по специальности был выявлен у 6% ребят. Проект помогает решить эту проблему: молодым людям предлагается получить смежную специальность еще в ходе обучения по основному направлению.