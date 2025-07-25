Глава Минтруда РФ Антон Котяков высоко оценил кадровые проекты Калужской области

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил кадровые проекты Калужской области. Глава Минтруда РФ познакомился с передовыми практиками региона во время рабочей поездки в Калугу.
Вместе с губернатором Владиславом Шапшой министр посетил Федеральный технопарк профессионального образования, где сейчас проходит Всероссийский инновационный форум «Беспилотная эволюция». Гордость технопарка — лаборатория «Беспилотная авиация», оснащенная самым современным парком БПЛА. За два года здесь прошли обучение 969 специалистов. В лаборатории проводится полный цикл работ — от проектирования и моделирования беспилотников до их выпуска и настройки.
Антон Котяков и Владислав Шапша пообщались с участниками совместных проектов, реализуемых Технопарком в сотрудничестве с правительством региона. Одна из таких программ — «Лаборатория наставничества». Его задача — синхронизировать образовательные программы и методики наставничества с актуальными потребностями производства. Площадка станет образовательным центром для наставников: здесь будут проводиться семинары, мастер-классы и стажировки.
Проект «Навигатор успеха» помогает осиротевшим подросткам и молодым людям с особенностями ментального развития подготовиться к самостоятельной жизни. Ребята учатся коммуникации, умению работать в команде, преодолевать трудности в быту, налаживать профессиональное общение.
«Представили нашу работу по нескольким кадровым проектам. Глава минтруда отметил серьёзный результат по нашему “пилотному” проекту — маршрутизации студентов. Заинтересовала Антона Котякова и совместная программа “Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста” Правительства региона, технопарка профобразования и ведущих предприятий области», — рассказал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Калужская область стала пилотным регионом, в котором был реализован проект по индивидуальному карьерному сопровождению учащихся. В эксперименте участвовали около 24 тысяч школьников 8−9 классов, а также выпускники колледжей и вузов. Риск нетрудоустройства по специальности был выявлен у 6% ребят. Проект помогает решить эту проблему: молодым людям предлагается получить смежную специальность еще в ходе обучения по основному направлению.
Еще один важный проект — «Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста» — помогает учащимся найти вакансии и трудоустроиться по востребованным профессиям.
Антон Котяков также особо отметил успехи воспитанников калужского центра космического образования «Галактика».
«Отличные ребята. С таким задором, горящими глазами рассказывают о своём увлечении. В том, что ребята добиваются серьезных успехов уже сейчас, большая перспектива роста для них», — подчеркнул глава Минтруда России.