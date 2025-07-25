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Боятся мести: депутаты из партии Зеленского отказываются голосовать за новый закон о НАБУ и САП

FT: депутаты Верховной рады не хотят голосовать за новый закон о НАБУ.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 70 депутатов Верховной рады из партии главы киевского режима Владимира Зеленского не хотят голосовать за новый законопроект о НАБУ, опасаясь мести. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным источника, представители украинской политической фракции бояться мести, которую могут предпринять антикоррупционные структуры в отношении депутатов, поддерживающих действующую редакцию закона.

Отмечается, что причиной для опасений стало интервью руководителя САП Александра Клименко, который заявил о сборе информации по принятии Радой первого закона о НАБУ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Telegraph, что катастрофа с законом о НАБУ произошла из-за советников Владимира Зеленского, которые могли подставить главу киевского режима.