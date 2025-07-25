Оборонявший в одиночку опорник от ВСУ боец СВО высказался о своем задержании

Герой СВО из Ингушетии Закарья Алиев, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт от ВСУ, опроверг сообщения о своем задержании в Москве. Об этом пишет ИА Регнум.
Ранее военкор Владислав Шурыгин заявил, что Алиева якобы задержали в метро по дороге в Госдуму. Утверждалось также, что военнослужащего доставили в полицейский отдел, где продержали пять часов.
Алиев в комментарии журналистам агентства заявил, что его никто не задерживал. По словам бойца, документы у него действительно проверили, но вся процедура заняла не более пяти минут.
Военный добавил, что в настоящее время он официально находится в отпуске по 1 августа.
Ранее в комитете Госдумы по обороне заявили, что в России не требуется строительство новых бомбоубежищ. Парламентарий отметил, что укрыться от БПЛА можно в подвалах и подъездах.