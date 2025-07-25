Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборонявший в одиночку опорник от ВСУ боец СВО высказался о своем задержании

Герой СВО из Ингушетии Закарья Алиев, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт от ВСУ, опроверг сообщения о своем задержании в Москве.

Герой СВО из Ингушетии Закарья Алиев, который три недели в одиночку оборонял опорный пункт от ВСУ, опроверг сообщения о своем задержании в Москве. Об этом пишет ИА Регнум.

Ранее военкор Владислав Шурыгин заявил, что Алиева якобы задержали в метро по дороге в Госдуму. Утверждалось также, что военнослужащего доставили в полицейский отдел, где продержали пять часов.

Алиев в комментарии журналистам агентства заявил, что его никто не задерживал. По словам бойца, документы у него действительно проверили, но вся процедура заняла не более пяти минут.

Военный добавил, что в настоящее время он официально находится в отпуске по 1 августа.

Ранее в комитете Госдумы по обороне заявили, что в России не требуется строительство новых бомбоубежищ. Парламентарий отметил, что укрыться от БПЛА можно в подвалах и подъездах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше