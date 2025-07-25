Умер Томми МакЛэйн, американский певец и автор кантри-баллады Sweet Dreams

Американский певец Томми МакЛэйн, известный по кантри-балладе Sweet Dreams, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал KSLA, ссылаясь на семью артиста. По их словам, МакЛэйн умер утром 24 июля 2025 года в возрасте 85 лет.
Томми МакЛэйн прославился благодаря исполнению песни Sweet Dreams, написанной композитором Доном Гибсоном. Композиция, выпущенная в 1966 году, заняла 15-е место в чарте Billboard. В 2007 году певца включили в Зал музыкальной славы Луизианы за вклад в развитие музыки.
Ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, лидера группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News. Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. Подробности смерти не разглашаются, известно лишь, что в последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.