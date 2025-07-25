Умер Томми МакЛэйн, американский певец и автор кантри-баллады Sweet Dreams

Ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, лидера группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News. Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. Подробности смерти не разглашаются, известно лишь, что в последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.