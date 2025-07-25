Гособвинители Беларуси соревновались на лучшую речь: кто выиграл

Среди гособвинителей со стажем работы в органах прокуратуры свыше 3 лет победителем стал прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Могилевской области Ольга Богуковская. Второе место заняла речь старшего помощника прокурора Шкловского района Никиты Демьяненка. Третье место конкурсная комиссия присудила сразу двум его участникам — помощнику Барановичского межрайонного прокурора Вадиму Карачуну и заместителю прокурора Гомеля Ирине Курбацкой (в настоящее время — старший прокурор по особым поручениям управления государственного обвинения и апелляционного производства главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры).