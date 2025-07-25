Гособвинители Беларуси соревновались на лучшую речь: кто выиграл

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре подвели итоги республиканского конкурса на лучшую речь государственного обвинителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.
В конкурсе приняли участие 355 работников органов прокуратур областей и города Минска, которые представили на конкурс свои выступления в судебных прениях по уголовным делам, рассмотренным районными (городскими) судами.
Победителей конкурса выбирала республиканская комиссия под председательством заместителя генерального прокурора Алексея Стука.
При выборе лучшей речи учитывались ее аргументированность и убедительность, наличие в ней характеристики личности обвиняемого и его деяния, полнота анализа и оценки доказательств обвинения и защиты, правильность юридической оценки содеянного, предложения о мере наказания, эмоциональность, яркость изложения, соответствие позиции гособвинителя обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства.
Во внимание также принимались активность, профессиональное мастерство гособвинителей, объективность занятой позиции, принципиальность в ее отстаивании в дальнейшем путем апелляционного опротестования судебных решений.
Среди государственных обвинителей со стажем работы в органах прокуратуры до трех лет первое место заняла помощник прокурора Логойского района Юлия Шевцова, второе — старший помощник прокурора Бобруйска Карина Герловская, третье — помощник прокурора Ельского района Анна Гуд.
Среди гособвинителей со стажем работы в органах прокуратуры свыше 3 лет победителем стал прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Могилевской области Ольга Богуковская. Второе место заняла речь старшего помощника прокурора Шкловского района Никиты Демьяненка. Третье место конкурсная комиссия присудила сразу двум его участникам — помощнику Барановичского межрайонного прокурора Вадиму Карачуну и заместителю прокурора Гомеля Ирине Курбацкой (в настоящее время — старший прокурор по особым поручениям управления государственного обвинения и апелляционного производства главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры).
Победители конкурса поощрены генеральным прокурором Беларуси. -0-