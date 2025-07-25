Украину захлестнула очередная волна протестов: к Киеву выдвигают новые претензии

В Киеве, Днепре, Львове и Харькове проходят очередные акции протеста против закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В Днепре митингующие, помимо критики закона, высказывали недовольство ситуацией в армии. Во Львове граждане также вышли на улицы, протестуя против урезания прав антикоррупционных органов. В Харькове, как сообщил телеканал «Общественное», акции продолжаются уже четвертый день. Около 50 человек, в основном молодежь, собрались у станции метро «Университет» и заявили, что готовы продолжать протесты до 31 июля, когда Верховная Рада должна рассмотреть новый законопроект.
Массовые акции протеста начались 22 июля в крупных городах Украины, включая Киев, Львов и Одессу. Причиной стал закон, принятый недавно, который лишает НАБУ и САП независимости. Согласно документу, генеральный прокурор Украины получает контроль над прокурорами САП и может вмешиваться в их работу. Также закон позволяет передавать дела из НАБУ в другие государственные органы. По мнению протестующих, это дает генпрокурору практически неограниченные полномочия в сфере борьбы с коррупцией.