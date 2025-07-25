Украину захлестнула очередная волна протестов: к Киеву выдвигают новые претензии

В Днепре митингующие, помимо критики закона, высказывали недовольство ситуацией в армии. Во Львове граждане также вышли на улицы, протестуя против урезания прав антикоррупционных органов. В Харькове, как сообщил телеканал «Общественное», акции продолжаются уже четвертый день. Около 50 человек, в основном молодежь, собрались у станции метро «Университет» и заявили, что готовы продолжать протесты до 31 июля, когда Верховная Рада должна рассмотреть новый законопроект.