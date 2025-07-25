Врач Фишкин рассказал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису

Стало известно, что звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис больше не может говорить и ходить — его фронтотемпоральная деменция перешла в последнюю стадию. Об этом пишут западные СМИ.
Как пояснил aif.ru врач общей практики Роман Фишкин, при таком диагнозе пациенты живут в среднем от шести до восьми лет с момента постановки диагноза. У Уиллиса болезнь выявили в 2022 году.
«Но если если присоединяется боковой амиотрофический склероз, срок может сократиться до 3−5 лет из-за дыхательных и глотательных нарушений», — предупредил врач.
По словам Романа Фишкина, деменция неизлечима, и остановить разрушение мозга невозможно.
«Фронтотемпоральная деменция разрушает те отделы мозга, которые отвечают за речь, поведение и память — остановить этот процесс никак нельзя», — уточнил врач.