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Врач Фишкин рассказал, сколько осталось жить Брюсу Уиллису

Стало известно, что звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис больше не может говорить и ходить — его фронтотемпоральная деменция перешла в последнюю стадию.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, что звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис больше не может говорить и ходить — его фронтотемпоральная деменция перешла в последнюю стадию. Об этом пишут западные СМИ.

Как пояснил aif.ru врач общей практики Роман Фишкин, при таком диагнозе пациенты живут в среднем от шести до восьми лет с момента постановки диагноза. У Уиллиса болезнь выявили в 2022 году.

«Но если если присоединяется боковой амиотрофический склероз, срок может сократиться до 3−5 лет из-за дыхательных и глотательных нарушений», — предупредил врач.

По словам Романа Фишкина, деменция неизлечима, и остановить разрушение мозга невозможно.

«Фронтотемпоральная деменция разрушает те отделы мозга, которые отвечают за речь, поведение и память — остановить этот процесс никак нельзя», — уточнил врач.