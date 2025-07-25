Умер американский певец Томми МакЛэйн, исполнитель хита Sweet Dreams

Умер американский певец и актер Томми МакЛэйн, который прославился исполнением кантри-баллады Sweet Dreams. Об этом сообщает телеканал KSLA.
Артист стал знаменитым благодаря каверу на композицию Дона Гибсона Sweet Dreams, которая вышла в 1966 году. При этом версия МакЛэйна стала более успешной: трек попал на 15-е место в чарте Billboard.
В 2007 году певца включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана, в котором он родился и прожил много лет. Информацию о смерти МакЛэйна подтвердили члены его семьи.
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