ООН: более 131 тысячи жителей Таиланда покинули дома из-за эскалации в регионе

Более 131 тысячи жителей Таиланда покинули свои дома на фоне эскалации отношений страны с Камбоджей. Об этом заявила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей.
«Согласно гуманитарным партнерам, более 131 тысячи человек в Таиланде и более 4 тысяч человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома», — сообщила она, комментируя ситуацию в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Таиланда официально ввели военное положение в некоторых регионах страны в пятницу, 25 июля, на фоне обострения конфликта с Камбоджей. По данным издания Bangkok Post, жители приграничных провинций Таиланда были вынуждены покинуть регион из-за эскалации ситуации. Люди были перемещены в почти 300 временных мест размещения.