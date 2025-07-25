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ООН: более 131 тысячи жителей Таиланда покинули дома из-за эскалации в регионе

Более 131 тысячи жителей Таиланда и четырех тысяч человек из Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома из-за военной эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Более 131 тысячи жителей Таиланда покинули свои дома на фоне эскалации отношений страны с Камбоджей. Об этом заявила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей.

«Согласно гуманитарным партнерам, более 131 тысячи человек в Таиланде и более 4 тысяч человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома», — сообщила она, комментируя ситуацию в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Таиланда официально ввели военное положение в некоторых регионах страны в пятницу, 25 июля, на фоне обострения конфликта с Камбоджей. По данным издания Bangkok Post, жители приграничных провинций Таиланда были вынуждены покинуть регион из-за эскалации ситуации. Люди были перемещены в почти 300 временных мест размещения.

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