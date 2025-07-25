В каких водоемах Беларуси не рекомендовано купаться на ближайшей неделе, рассказали в санэпидслужбе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где не рекомендуется купаться на ближайшей неделе, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Санитарно-эпидемиологическая служба на этой неделе исследовала 735 проб воды из водоемов. В 36 случаях выявлено несоответствие по микробиологическим показателям, а 40 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Сняты ограничения на купание и водный спорт в зоне купания № 1 на озере Юбилейное в Гродно.
Введены новые ограничения. В Брестской области ограничено купание детей (взрослым купание и водный спорт разрешены) в зоне отдыха на улице Октябрьской Революции (Брест), пляже «Восток» на реке Мухавец (район Гузнянского моста, Брест), на двух пляжах на озере Белое (поселок Белое Озеро и база отдыха железной дороги, Брестский район), пляже на озере Рогозянское (поселок Берестье, Брестский район) и в зоне отдыха на озере Меднянское (деревня Медно, Брестский район).
В Гомельской области ограничено купание детей на пляже санатория «Сосны» (река Припять, Мозырский район), а также введен полный запрет на купание и водный спорт на пляже «Обкомовский» (Гомель) и двух пляжах в Мозыре (правобережная зона отдыха у гребной базы и у жилого дома № 9 по улице Советской).
В Гродненской области ограничено купание детей в пруде у агрогородка Луцковляны (Гродненский район) и запрещено купание для всех (водный спорт разрешен) на центральном пляже на реке Неман (Гродно), а также на пляже на Немане в урочище «Лососна» (Гродно).
В Могилевской области введен полный запрет на купание и водный спорт на городском пляже на реке Днепр (Могилев), пляже на Печерском водохранилище (Могилев) и пляже на озере Гусиное (агрогородок Кадино, Могилевский район).
Продолжают действовать и ранее введенные ограничения: полный запрет на купание и водный спорт в зоне купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно), пляже на реке Днепр (Жлобин, возле Центра олимпийского резерва), пляже № 3 на правом берегу реки Сож (агрогородок Литвиновичи, Кормянский район), пляже на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район). Приостановлено купание детей и взрослых (водный спорт разрешен) на пляже в парке «Приднепровский» (Жлобин), а также ограничено купание детей на пляже на реке Днепр (улица Фатина, Могилев).-0-