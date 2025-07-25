В каких водоемах Беларуси не рекомендовано купаться на ближайшей неделе, рассказали в санэпидслужбе

Продолжают действовать и ранее введенные ограничения: полный запрет на купание и водный спорт в зоне купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно), пляже на реке Днепр (Жлобин, возле Центра олимпийского резерва), пляже № 3 на правом берегу реки Сож (агрогородок Литвиновичи, Кормянский район), пляже на реке Днепр (агрогородок Полыковичи, Могилевский район). Приостановлено купание детей и взрослых (водный спорт разрешен) на пляже в парке «Приднепровский» (Жлобин), а также ограничено купание детей на пляже на реке Днепр (улица Фатина, Могилев).-0-