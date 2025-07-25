Кумертауская кошка устроила проверку спасателям

В комитете с юмором прокомментировали ситуацию, предположив, что иногда животные просто хотят привлечь внимание или проверяют оперативность служб спасения. При этом спасатели подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь и призвали граждан не медлить с вызовом, если питомец действительно оказался в опасности.