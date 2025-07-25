Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кумертауская кошка устроила проверку спасателям

В Башкирии кошка «проверила» реакцию спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау произошел курьезный случай, когда местная кошка самостоятельно «разрешила» ситуацию, потребовавшую вмешательства спасателей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Экстренная бригада оперативно прибыла на место происшествия и подготовила трехколенную лестницу для спасения «пострадавшей». Однако усатая проказница, продемонстрировав полное самообладание, грациозно спрыгнула с дерева самостоятельно, как только увидела спасателей.

В комитете с юмором прокомментировали ситуацию, предположив, что иногда животные просто хотят привлечь внимание или проверяют оперативность служб спасения. При этом спасатели подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь и призвали граждан не медлить с вызовом, если питомец действительно оказался в опасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.