Кумертауская кошка устроила проверку спасателям

В башкирском городе Кумертау произошел курьезный случай, когда местная кошка самостоятельно «разрешила» ситуацию, потребовавшую вмешательства спасателей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Экстренная бригада оперативно прибыла на место происшествия и подготовила трехколенную лестницу для спасения «пострадавшей». Однако усатая проказница, продемонстрировав полное самообладание, грациозно спрыгнула с дерева самостоятельно, как только увидела спасателей.
В комитете с юмором прокомментировали ситуацию, предположив, что иногда животные просто хотят привлечь внимание или проверяют оперативность служб спасения. При этом спасатели подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь и призвали граждан не медлить с вызовом, если питомец действительно оказался в опасности.
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