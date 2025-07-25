Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, не соответствующих традиционным ценностям

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые, по оценке Минкультуры, дискредитируют традиционные ценности. Такие картины не получат прокатное удостоверение, а уже выданные документы могут быть отозваны в одностороннем порядке. Новые нормы распространятся также на онлайн-кинотеатры и вступят в силу с 1 марта 2026 года. В Госдуме уточняли, что решения будут приниматься в индивидуальном порядке, однако некоторые эксперты опасаются, что под закон могут попасть практические любые популярные фильмы.