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Бегун Крылов побил державшийся 39 лет рекорд России на стометровке

Константин Крылов стал рекордсменом России в стометровке на проходящем в Чебоксарах молодёжном чемпионате страны по лёгкой атлетике. На первенстве страны 21-летний спортсмен пробежал дистанцию за 10,04 секунды.

Илья Сазонов финишировал вторым с результатом 10,17, а Александр Миронов занял третье место с показателем 10,32.

Предыдущий результат (10,10 секунды) был установлен Николаем Юшмановым (7 июня 1986 г.) и Андреем Епишиным (8 августа 2006 г.).

Ранее сообщалось, что рекорд России в беге на 400 метров, установленный олимпийским чемпионом Виктором Маркиным на Играх 1980 года, держался более четырёх десятилетий. Легендарный результат — 44,60 секунды — считался «вечным» и оставался недосягаемым для нескольких поколений спортсменов. Однако на матчевой встрече Союзного государства в белорусском Бресте 18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов преодолел эту планку, пробежав дистанцию за 44,56 секунды.

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