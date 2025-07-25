Глава Минобороны Украины Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей

Глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о назначении правительством страны его новых заместителей.
«Сегодня правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины», — написал украинский министр.
Уточняется, что первым замглавы МО Украины стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который уже занимал пост замминистра обороны в период с октября 2023 по май 2024 года. Помимо него, правительство страны назначило еще пять заместителей главы ведомства.
По словам Шмыгаля, каждому из новых замглавы Минобороны будут поставлены конкретные задачи при нахождении в должности.
Ранее KP.RU сообщал, что Верховная рада утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины.