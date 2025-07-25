Глава Минобороны Украины Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей

Уточняется, что первым замглавы МО Украины стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который уже занимал пост замминистра обороны в период с октября 2023 по май 2024 года. Помимо него, правительство страны назначило еще пять заместителей главы ведомства.