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Глава Минобороны Украины Шмыгаль сообщил о назначении своих новых заместителей

Правительство Украины назначило шесть новых заместителей главы Минобороны страны.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о назначении правительством страны его новых заместителей.

«Сегодня правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины», — написал украинский министр.

Уточняется, что первым замглавы МО Украины стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который уже занимал пост замминистра обороны в период с октября 2023 по май 2024 года. Помимо него, правительство страны назначило еще пять заместителей главы ведомства.

По словам Шмыгаля, каждому из новых замглавы Минобороны будут поставлены конкретные задачи при нахождении в должности.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховная рада утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины.