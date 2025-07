Умер исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн

Помимо этого, МакЛейн написал хит Фредди Фендера If You Don’t Love Me Alone (Leave Me Alone), а также принял участие в съёмках фильма «Утопающий бассейн» вместе со своей группой «Mule Train Band». В 2007 году его имя включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана.