Умер исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн

«Он мирно скончался утром 24 июля 2025 года. Томми был любимым отцом, дедушкой и другом. Нам будет его очень не хватать, но его музыка будет жить в сердцах и умах его поклонников, друзей и семьи. Она станет его наследием», — говорится в сообщении.