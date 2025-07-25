Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске планируют нанести дорожную разметку в ночь на 26 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 26 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр-т Дзержинского (от ул. Космонавтов до границы города), ул. Рафиева, пр-т Жукова — пр-т Дзержинского (развязка), пр-т Дзержинского, ул. Жиновича, ул. Гаруна, ул. Игнатовского, ул. Тарханова, ул. Казинца, ул. Скрипникова, ул. Руссиянова, ул. Центральная, а также вблизи учреждений образования Советского и Фрунзенского районов.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-