Фильм осудившего СВО российского режиссера произвел фурор за рубежом

Фильм отечественного производства оценили не только в РФ, но и за границей.
Отечественный фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, который ранее осудил проведение спецоперации на Украине и уехал из страны, стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости».
Согласно опубликованной информации, зарубежные сборы картины за шесть месяцев составили 1,26 миллиона долларов (99,4 миллиона рублей по курсу на момент публикации). «Фильм “Мастер и Маргарита” заработал в зарубежном прокате в первом полугодии $1,26 млн (99,4 млн руб. по актуальном курсу ЦБ), что позволило ему занять первое место по сборам в указанный период среди всех российских кинорелизов за пределами страны», — отмечается в материале «Ведомостей».
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Издание уточняет, что в рейтинге учитывались только данные по странам за пределами СНГ. Режиссер Михаил Локшин, покинувший Россию после начала специальной военной операции, снял экранизацию знаменитого романа Михаила Булгакова. В российском прокате фильм также достиг значимых результатов: его сборы превысили 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему стать первой картиной с возрастным ограничением «18+», заработавшей более двух миллиардов рублей.
Роль Мастера исполнил легендарный актер Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, снявшийся в «Бесславных ублюдках», фильме американского режиссера Квентина Тарантино.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» ранее уже экранизировался российскими режиссерами — наиболее известной стала версия Юрия Кары, снятая в 1994 году, но вышедшая в прокат только спустя 17 лет из-за разногласий с продюсерами и претензий наследников автора. Этот фильм также получил широкий отклик у зрителей и был отмечен на международных кинофестивалях, что подчеркивает устойчивый интерес к произведению как в России, так и за рубежом.