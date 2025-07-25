Фильм осудившего СВО российского режиссера произвел фурор за рубежом

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» ранее уже экранизировался российскими режиссерами — наиболее известной стала версия Юрия Кары, снятая в 1994 году, но вышедшая в прокат только спустя 17 лет из-за разногласий с продюсерами и претензий наследников автора. Этот фильм также получил широкий отклик у зрителей и был отмечен на международных кинофестивалях, что подчеркивает устойчивый интерес к произведению как в России, так и за рубежом.