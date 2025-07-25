Врач отказал 93-летнему актеру Гарсия из «Клона» в операции по увеличению пениса

Врач отказал 93-летнему бразильскому актеру Стенио Гарсия из популярного сериала «Клон» в проведении операции по увеличению пениса. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в издании Terra.
Артист планировал увеличить половой орган на несколько сантиметров, а также придать ему привлекательный вид. Врач Густаво Бредов в свою очередь предупредил Гарсия, что процедура может быть небезопасной ввиду наличия у пациента заболеваний, и отказал в его просьбе.
По словам медика, раньше артист даже не знал о том, что у него есть такая возможность. Однако он сильно заинтересовался идеей увеличения полового органа, как только услышал о ней.
Хирургическое вмешательство в данном случае могло сильно сказаться на здоровье: операцию делать нельзя при проблемах с кровообращением, сахарном диабете или гипертонии, уточнили в газете.
Недавно невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина рассказала, что не смогла самостоятельно кормить сына Мирона и перевела его на детскую смесь из-за перенесенной пластической операции по увеличению груди. Ее организм плохо принял импланты, из-за чего спустя пару недель после их установки у нее поднялась температура.