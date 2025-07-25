«РВ»: Российские войска прорвали оборону ВСУ сразу в трех городах

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) смогли прорвать оборону ВСУ в трех стратегически важных населенных пунктах, расположенных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Речь идет об активном наступлении российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях. Именно в этих регионах ВС РФ развивают наступление по нескольким направлениям.
Там российским солдатам удалось войти на территории городов Красноармейска, Купянска и Степногорска. Помимо этого, активные бои на данный момент идут недалеко от Мирнограда и Северска, уточнили в публикации.
Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.
23 июля стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».
Ночью 21 июля российская армия нанесла массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины с помощью высокоточного вооружения, в том числе ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.
*Запрещенная террористическая организация.