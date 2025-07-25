Юрист Хаминский предупредил о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Автомобилисты, которые в течение 10 дней не поставили ГАИ в известность о смене места постоянной регистрации, будут платить штраф в размере до двух тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил юрист, руководитель Цнтра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
— Автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию. Нарушение этого правила грозит штрафом от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, — уточнил эксперт.
Сотрудникам ГАИ для внесения нового адреса владельца авто понадобятся свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС).
— Многие водители забывают об этой обязанности, ошибочно считая ее второстепенной. Однако КоАП РФ четко предусматривает наказание за несвоевременное информирование ГИБДД, — цитирует юриста РИА Новости.
Ранее Государственная дума России приняла закон о расширении возможностей сотрудников ГАИ по аннулированию водительских прав. Теперь их могут лишить в случае, если во время внеочередного медицинского осмотра у водителя выявят противопоказания к вождению.