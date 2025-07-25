Юрист Хаминский предупредил о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Автомобилисты, которые в течение 10 дней не поставили ГАИ в известность о смене места постоянной регистрации, будут платить штраф в размере до двух тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил юрист, руководитель Цнтра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.