Когда и как вас могут привлечь к работе в выходной, рассказали в Минтруда

Категорически нельзя привлекать к работе в выходной день беременных женщин, работников младше 18 лет, женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия) и инвалидов (если запрещено их индивидуальной программой реабилитации).