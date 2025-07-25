Когда и как вас могут привлечь к работе в выходной, рассказали в Минтруда

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты поделились лайфхаками для продуктивного выходного-трудодня или работающих в выходной день, сообщает БЕЛТА.
Выходной день — это свободный от работы день, гарантированный Конституцией и Трудовым кодексом Республики Беларусь. Тем не менее в некоторых ситуациях привлечение к работе возможно, но только с соблюдением законодательства.
Привлечь к работе могут по предложению нанимателя с вашего письменного согласия (например, для выполнения срочного заказа), по инициативе работника с согласия нанимателя, также без вашего согласия работника, но только в исключительных случаях: для предотвращение аварии, катастрофы, устранения стихийного бедствия, несчастных случаев, устранения неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь) и оказания экстренной медпомощи медперсоналом.
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Категорически нельзя привлекать к работе в выходной день беременных женщин, работников младше 18 лет, женщин с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия) и инвалидов (если запрещено их индивидуальной программой реабилитации).
Компенсация за работу в выходной предусматривает доплату к заработной плате в размере не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов либо неоплачиваемый день отдыха (по согласованию с нанимателем). Заработная плата за отработанные в такие дни часы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному времени.
Максимально допустимое количество выходных для работы — 12 дней в год (кроме исключительных случаев).-0-