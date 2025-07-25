Минпросвещения: платформу «Сферум» интегрируют в Max к новому учебному году

Платформа «Сферум», предназначенная для общения учителей с учащимися и их родителями, будет интегрирована в национальный мессенджер Max в сентябрю 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
«В данный момент министерство совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции “Сферума” в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минпросвещения, в мессенджере будут представлены ключевые функции платформы, а также появятся новые образовательные сервисы. Запуск «Сферума» в Max также позволит повысить безопасность информационного пространства в РФ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минцифры РФ, что в Max появятся эксклюзивные государственные сервисы Цифровой ID и Госключ.