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Трампа уличили в «игре на публику»: есть веская причина, почему США не введут 100%-ные пошлины против РФ и её партнёров

Reuters: Трамп вряд ли введёт пошлины против стран, покупающих российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты вряд ли введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров после 50-дневного срока, указанного президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, Трамп, угрожая санкциями в адрес Кремля, скорее всего, не реализует свои заявления. Журнал считает, что американский президент предпочитает избегать жестких мер против России, выбирая более сильную позицию в переговорах.

Также авторы материала уточнили, что подобный шаг со стороны Трампа может вызвать резкий скачок цен на нефть, способный обрушить мировую экономику.

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп объявил, что США продолжат поставлять оружие и военную технику на Украину при условии, что расходы на это возьмет на себя Европа. Координацией поставок займется НАТО. Также он отметил, что Вашингтон готов ввести 100%-ные пошлины на импорт из России и ее партнеров, если Москва и США не достигнут соглашения по ситуации на Украине в течение 50 дней.

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