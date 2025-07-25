Трампа уличили в «игре на публику»: есть веская причина, почему США не введут 100%-ные пошлины против РФ и её партнёров

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп объявил, что США продолжат поставлять оружие и военную технику на Украину при условии, что расходы на это возьмет на себя Европа. Координацией поставок займется НАТО. Также он отметил, что Вашингтон готов ввести 100%-ные пошлины на импорт из России и ее партнеров, если Москва и США не достигнут соглашения по ситуации на Украине в течение 50 дней.