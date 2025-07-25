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Глав МИД Турции оценил возможности РФ и Украины достичь соглашений на переговорах

Фидан: У делегаций России и Украины есть желание прийти к консенсусу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины есть желание достичь консенсуса на переговорах в Стамбуле. Об этом дипломат сообщил в интервью телеканалу NTV.

«Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно», — отметил он.

Фидан также заявил, что верит в возможность достижения представителями Москвы и Киева промежуточного решения по урегулированию, если стороны продолжат переговоры.

По словам главы МИД Турции, делегации России и Украины уже добились «принципиального соглашения» о необходимости встречи лидеров государств, однако каждая из сторон имеет разную позицию по данному вопросу.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва выдвигает конкретные и конструктивные предложения в ходе переговоров с Киевом по урегулированию конфликта.

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