Глав МИД Турции оценил возможности РФ и Украины достичь соглашений на переговорах

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины есть желание достичь консенсуса на переговорах в Стамбуле. Об этом дипломат сообщил в интервью телеканалу NTV.
«Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно», — отметил он.
Фидан также заявил, что верит в возможность достижения представителями Москвы и Киева промежуточного решения по урегулированию, если стороны продолжат переговоры.
По словам главы МИД Турции, делегации России и Украины уже добились «принципиального соглашения» о необходимости встречи лидеров государств, однако каждая из сторон имеет разную позицию по данному вопросу.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва выдвигает конкретные и конструктивные предложения в ходе переговоров с Киевом по урегулированию конфликта.