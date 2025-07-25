«Мастер и Маргарита» покорил зарубежные кинотеатры: названы самые кассовые российские фильмы за границей

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили поделился мнением о новой экранизации «Мастера и Маргариты». Он отметил, что фильм отражает не столько роман Булгакова, сколько личные переживания и мысли режиссера, возникшие при чтении книги. Басилашвили высоко оценил игру Аугуста Диля в роли Воланда, но подчеркнул, что его собственное исполнение этого персонажа в версии Владимира Бортко было более точным.