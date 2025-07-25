«Мастер и Маргарита» покорил зарубежные кинотеатры: названы самые кассовые российские фильмы за границей

Фильм «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым российским проектом за рубежом в первом полугодии 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные портала «Бюллетень кинопрокатчика».
Картина, снятая Михаилом Локшиным, собрала за границей 1,26 миллиона долларов (около 99,4 миллиона рублей. — Прим.ред.) В расчет не включались сборы в странах СНГ. В российском прокате фильм по роману Михаила Булгакова заработал 2,3 миллиарда рублей, став первой лентой категории «18+», преодолевшей отметку в два миллиарда.
На втором месте расположилась сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» с кассовыми сборами в один миллион долларов (79 миллионов рублей). Третью позицию занял мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света», который принес 797 тысяч долларов, или 62,8 миллиона рублей. Общая выручка российских фильмов в зарубежных кинотеатрах за шесть месяцев составила 4,6 миллиона долларов, что равно 362,7 миллиона рублей.
По данным издания, ключевыми рынками для российского кино в 2025 году стали Германия с доходом 851 тысяча долларов, Румыния с 462 тысячами долларов и Мексика с 364 тысячами долларов.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили поделился мнением о новой экранизации «Мастера и Маргариты». Он отметил, что фильм отражает не столько роман Булгакова, сколько личные переживания и мысли режиссера, возникшие при чтении книги. Басилашвили высоко оценил игру Аугуста Диля в роли Воланда, но подчеркнул, что его собственное исполнение этого персонажа в версии Владимира Бортко было более точным.