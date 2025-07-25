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Легкоатлет Крылов побил державшийся 39 лет рекорд России в беге на 100 м

Прежний рекорд был установлен советским легкоатлетом Юшмановым в 1986 году.

Источник: Аргументы и факты

На молодежном чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Чебоксарах, российский спортсмен Константин Крылов, представляющий Красноярск, установил новый национальный рекорд в беге на 100 метров.

Результат атлета составил 10,04 секунды. Ранее рекорд России равнялся 10,10 секунды и был установлен советским легкоатлетом Николаем Юшмановым в 1986 году.

Спустя два десятилетия аналогичный результат продемонстрировал Андрей Епишин.

Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили мировой рекорд по дальности прыжка.