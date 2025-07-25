Тренер Конев дал советы любителям спортивных занятий на свежем воздухе летом

Ранее сайт «Страсти» рассказал о том, что бег, помимо жиросжигания очень благотворно влияет на укрепление всех систем организма, включая укрепление соединительнотканных элементов опорно-двигательного аппарата. Однако, для подготовки к полноценной пробежке отлично подойдет скандинавская борьба в сочетании с упражнениями с собственным весом (глубокие выпады, махи ногами, приседы и наклоны, ходьба широким с высоким подниманием бедра).