Тренер Конев дал советы любителям спортивных занятий на свежем воздухе летом

Спортивные занятия на свежем воздухе — отличное решение, однако в летний период следует быть осторожными, чтобы не получить тепловой удар. Советы по тренировкам озвучил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» фитнес-тренер Роман Конев.
— Избежать перегрева помогут дышащие и легкие ткани: полиэстер, нейлон, бамбуковое волокно, микрофибра, легкие хлопковые смеси. Еще важно употреблять большое количество воды не только во время тренировки, но и заранее, — посоветовал эксперт.
По его словам, следует отдавать предпочтение утренним и вечерним тренировкам, с собой брать не менее 1 литра воды, а открытые участки тела защищать SPF-кремом для защиты кожи от солнечных лучей.
Ранее сайт «Страсти» рассказал о том, что бег, помимо жиросжигания очень благотворно влияет на укрепление всех систем организма, включая укрепление соединительнотканных элементов опорно-двигательного аппарата. Однако, для подготовки к полноценной пробежке отлично подойдет скандинавская борьба в сочетании с упражнениями с собственным весом (глубокие выпады, махи ногами, приседы и наклоны, ходьба широким с высоким подниманием бедра).