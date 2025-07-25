Названы тяжелые последствия избытка фастфуда в рационе

Когда фастфутд составляет основу рациона, в организм перестают поступать клетчатка и витамины. Такая ситуация способна привести к тяжелым последствиям для здоровья, об этом предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Если рацион состоит только из фастфуда, со временем может развиваться авитаминоз, то есть тяжелый недостаток витаминов и минералов, которые нужны, чтобы поддерживать работу всех органов и систем, — пояснила доктор.
Медик объяснила, что в этом случае начинается истощение даже при избытке калорий. При этом, увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и других заболеваний.
Ранее 360.ru рассказал, что фастфуд богат солью, сахаром и вкусовыми добавками, что в жаркое время провоцирует сильное обезвоживание, скачки артериального давления и отечность.
Кроме того, регулярное употребление фастфуда негативно влияет на когнитивные способности. Дело в том, что бургеры, картошка фри и другая вредная пища отрицательно сказываются на здоровье кишечника, который связан с функциями мозга, передает Life.ru.