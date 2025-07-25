Медэксперт Буланов рассказал, кому противопоказано загорать

Пляжный отдых — не самое безопасное времяпрепровождение, особенно если длительное время проводить под палящими лучами солнца. Это касается всех людей, однако есть те, кому загорать противопоказано вовсе, об этом сообщил в беседе с «РИАМО» врач Дмитрий Буланов.