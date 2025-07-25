Медэксперт Буланов рассказал, кому противопоказано загорать

Пляжный отдых — не самое безопасное времяпрепровождение, особенно если длительное время проводить под палящими лучами солнца. Это касается всех людей, однако есть те, кому загорать противопоказано вовсе, об этом сообщил в беседе с «РИАМО» врач Дмитрий Буланов.
— Загар противопоказан людям с очень светлой кожей, с множественными родинками, так как ультрафиолет может вызывать мутации, что повышает риск развития меланомы, — предупредил доктор.
Он уточнил, что не рекомендуется долго находиться на солнце тем, кто принимает некоторые антибиотики, так как они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, а также пациентам с аутоиммунными заболеваниями, детям и пожилым людям.
Ранее 360.ru сообщил, что продолжительное воздействие ультрафиолета вызывает фотостарение кожи, появление пигментных пятен и новообразований.
В случае ожога врачи рекомендуют в первую очередь охладить кожу с помощью влажного компресса, а затем нанести средство с пантенолом или алоэ вера. Жирные кремы и масла только усугубляют ситуацию, передает Liife.ru.