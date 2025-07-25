Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
«В соответствии со статьей 182 Федерального закона “О рекламе” Правительство Российской Федерации постановляет… утвердить прилагаемые критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”», — говорится в постановлении.
Отмечается, что к рекламе, в частности, относятся информационные ресурсы, которые позволяют потребителю одновременно ознакомиться с предложением о товаре или услуге, заключить договор и оплатить товар или услугу. Помимо этого, к рекламе можно отнести ресурсы для организации процесса купли-продажи между пользователями, ресурсы предназначенные для публикации и распространения рекламы, а также информацию, направленную на привлечение внимания к товару или услуге.
В постановлении указано, что к рекламе не относятся информационные ресурсы для осуществления государственных и муниципальных функций, информация, которая носит справочно-информационный характер или является личным мнением пользователя, сообщения о безвозмездной передаче или продаже личных вещей или животных, а также объявления о приёме на работу, если они не привлекают внимания к конкретному товару, работе или услуге.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.