Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете

Отмечается, что к рекламе, в частности, относятся информационные ресурсы, которые позволяют потребителю одновременно ознакомиться с предложением о товаре или услуге, заключить договор и оплатить товар или услугу. Помимо этого, к рекламе можно отнести ресурсы для организации процесса купли-продажи между пользователями, ресурсы предназначенные для публикации и распространения рекламы, а также информацию, направленную на привлечение внимания к товару или услуге.