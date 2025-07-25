Психбольная расправилась с соседом и его котом из-за голосов в голове: она назвала себя избранной Иисусом и дочерью принцессы Дианы

В августе 2024 года состояние Навид резко ухудшилось. 14 августа она убила 72-летнего адвоката Кристофера Брауна, владевшего соседним домом, и его кота по кличке Сноу. Полиция задержала женщину, обнаружив останки, спрятанные под ее одеждой. Навид утверждала, что голоса в голове приказали ей уничтожить зло, которое она видела в Брауне. Она считала его дьяволом, якобы убившим свою мать. Также женщина полагала, что злой дух переселился в кота, поэтому расправилась и с животным.