Психбольная расправилась с соседом и его котом из-за голосов в голове: она назвала себя избранной Иисусом и дочерью принцессы Дианы

В Лондоне 35-летнюю Хабибу Навид, страдавшую параноидальной шизофренией, направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу после убийства соседа и его кота. Об этом сообщает BBC.
В августе 2024 года состояние Навид резко ухудшилось. 14 августа она убила 72-летнего адвоката Кристофера Брауна, владевшего соседним домом, и его кота по кличке Сноу. Полиция задержала женщину, обнаружив останки, спрятанные под ее одеждой. Навид утверждала, что голоса в голове приказали ей уничтожить зло, которое она видела в Брауне. Она считала его дьяволом, якобы убившим свою мать. Также женщина полагала, что злой дух переселился в кота, поэтому расправилась и с животным.
Навид заявляла, что спала в гробу, пока Иисус не воскресил ее, и называла себя дочерью принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда. По ее словам, она выполняла миссию по искоренению зла в мире.
Выяснилось, что Навид несколько лет жила с Брауном и убедила его переписать на нее унаследованное имущество. Последний год женщина не принимала назначенные лекарства и употребляла наркотики, что усилило ее психическое расстройство.
Ранее в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области 32-летняя женщина убила свою трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов. Полиция обнаружила тело ребенка 2021 года рождения на месте преступления, где находилась и мать. Правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие причастность женщины к умышленному убийству.