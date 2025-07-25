Власти Москвы закрыли доступ к купанию в большинстве зон отдыха

Согласно данным ведомства, открыть доступ для купающихся удалось на участках «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», а также в районе Тропарёво и у Пионерского пруда. Остальные территории временно переведены в режим отдыха у воды без возможности захода в неё.
Причиной ограничений стало ухудшение санитарных показателей. В частности, превышения по микробиологическим параметрам зафиксированы в акваториях Чёрного и Белого озёр, Мещерского и Школьного водоёмов, а также в Путяевском пруду № 1.
Кроме того, статус зон без допуска к воде по-прежнему сохраняется за пляжами «Левобережье», «Динамо», Головинскими прудами и Большим садовым прудом. Ещё один крупный объект — городской пруд в районе реконструкции — в текущем сезоне недоступен полностью.
«С начала летнего сезона 2025 в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 24.07.2025 отобрано 678 проб воды водоемов для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”, — говорится в сообщении.
Также было выполнено 4945 исследований воды на санитарно-химические и санитарно-микробиологические показатели.
А ранее стало известно, что с начала лета на российских водоёмах погибли 867 человек, включая 146 детей. Основной причиной трагедий остаётся купание в местах, не предназначенных для этого. Сотрудникам Госинспекции удалось спасти 310 человек, в том числе 76 детей.