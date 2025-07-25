Власти Москвы закрыли доступ к купанию в большинстве зон отдыха

А ранее стало известно, что с начала лета на российских водоёмах погибли 867 человек, включая 146 детей. Основной причиной трагедий остаётся купание в местах, не предназначенных для этого. Сотрудникам Госинспекции удалось спасти 310 человек, в том числе 76 детей.