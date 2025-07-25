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У МАЗа появился талисман. Среди автозаводцев объявлен конкурс для выбора имени зубра-маскота

Торжественное присвоение имени талисману будет приурочено ко Дню рождения Минского автомобильного завода — 9 августа.

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Минского автомобильного завода появился свой талисман. Это зубр в двух вариациях — в деловом и рабочем костюме. В связи с этим предприятие объявило конкурс по выбору имени для маскота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Свой вариант (одно имя для персонажа-талисмана) автозаводцам предлагают прислать до 31 июля на почту konkursmaz@yandex.by, назвав тему письма «Маскóт МАЗ». В письме обязательно указать свои ФИО, должность, структурное подразделение, а также личный номер для связи.

Торжественное присвоение имени талисману будет приурочено ко Дню рождения Минского автомобильного завода — 9 августа.

Победитель получит комплект сувенирной продукции от ООО «МАЗ-РУС». К слову, маскот разработан официальным дистрибьютором ООО «МАЗ-РУС».-0-