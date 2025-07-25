У МАЗа появился талисман. Среди автозаводцев объявлен конкурс для выбора имени зубра-маскота

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Минского автомобильного завода появился свой талисман. Это зубр в двух вариациях — в деловом и рабочем костюме. В связи с этим предприятие объявило конкурс по выбору имени для маскота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.