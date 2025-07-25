Миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно опровергнут научными исследованиями.
Изучение данных 160 тысяч человек выявило: у тех, кто делает около 7 тысяч шагов в день, значительно снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (на 25%), деменции (на 38%), депрессии (на 22%) и онкологических заболеваний (на 6%).
Как утверждает доктор Мелоди Дин, автор исследования, идея о 10 тысячах шагов — это скорее маркетинговый ход. Даже небольшая активность, начиная с 4 тысяч шагов, уже оказывает положительное влияние на здоровье.