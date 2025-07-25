Миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно опровергнут научными исследованиями.

Изучение данных 160 тысяч человек выявило: у тех, кто делает около 7 тысяч шагов в день, значительно снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (на 25%), деменции (на 38%), депрессии (на 22%) и онкологических заболеваний (на 6%).