Онколог назвал первые признаки рака прямой кишки

Пациенты зачастую не обращают внимания на первые признаки рака прямой кишки, при этом онкология лучше всего лечится именно на ранних стадиях. При каких симптомах важно пройти обследование, сообщил в беседе с изданием «РИАМО» врач-онколог Руслан Басанов.
— Рак может долго не проявляться, и на ранних стадиях пациенты часто не обращают внимания на симптомы, такие как запоры, диарея, боли в животе или кровь в кале, — отметил доктор.
Медик также рекомендовал обратить внимание на резкую потерю веса и усталость. Он добавил, что наиболее часто заболевание проявляется у людей старше 45 лет.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что в 18 лет женщины должны пройти первый скрининг на предмет рака шейки матки, а мужчинам в 40 лет рекомендуется провериться на наличие рака толстого кишечника и прямой кишки. Скрининг позволяет обнаружить рак на ранних стадиях — до появления клинических симптомов.