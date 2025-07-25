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The Telegraph: Польша убедила Трампа возобновить поставки ПВО Украине

Поворот в политике президента США Дональда Трампа относительно поставок вооружений Украине произошел после телефонного звонка министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского спецпосланнику Трампа Киту Келлогу 4 июля. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Поворот в политике президента США Дональда Трампа относительно поставок вооружений Украине произошел после телефонного звонка министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского спецпосланнику Трампа Киту Келлогу 4 июля. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, реакция Трампа последовала незамедлительно: он поручил Келлогу связаться с министром обороны Питом Хегсетом и отменить заморозку поставок ракет PAC-3, возобновив тем самым отправку средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

Всего через четыре дня Пентагон направил первую партию ракет для систем Patriot, а еще через девять дней Трамп объявил о выделении Украине помощи на сумму 10 миллиардов долларов на встрече с генсеком НАТО, говорится в сообщении.

Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы РФ по урегулированию конфликта на Украине, написало немецкое издание Berliner Zeitung. По словам журналистов, глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера Владимира Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.

15 июля глава Белого дома заявил, что не собирается поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Позже он рассказал, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправили на Украину через ФРГ.

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