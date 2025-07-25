Тратила деньги на казино и криптовалюту: женщина соблазнила 13 буддийских монахов, получая от них крупные суммы

В Таиланде 35-летняя соблазнила 13 буддийских монахов, получая от них крупные суммы денег. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
35-летняя Вилаван Эмсават, более известная по прозвищу Гольф, оказалась замешана в крупном скандале. Женщина обманом вовлекла в интимные отношения 13 духовных лиц Таиланда, среди которых были настоятели храмов и лидеры религиозных общин, ранее награжденные королём Рамой X.
Произошедшее получило огласку после того, как один из монахов уехал за границу. Как выяснилось, он переводил крупные суммы женщине, но был не единственной жертвой Эмсават.
Следствию удалось выяснить, что женщина получила от монахов около 350 млн бат (около 850 миллионов рублей). При этом денежные средства мошенница тратила на онлайн-казино или переводила их в криптовалюту. Эмсават также имела в распоряжении интимные записи, которые могли использоваться для шантажа монахов.
После общественного резонанса король отозвал присвоение новых титулов у 81 монаха, понизив их в иерархии.
Ранее KP.RU сообщал, что в Нигерии был пойман выдававший себя за Брэда Питта мужчина, обманом укравший у француженки почти 700 000 фунтов стерлингов.