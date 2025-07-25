Тратила деньги на казино и криптовалюту: женщина соблазнила 13 буддийских монахов, получая от них крупные суммы

Следствию удалось выяснить, что женщина получила от монахов около 350 млн бат (около 850 миллионов рублей). При этом денежные средства мошенница тратила на онлайн-казино или переводила их в криптовалюту. Эмсават также имела в распоряжении интимные записи, которые могли использоваться для шантажа монахов.