Диетолог Кабанов перечислил продукты, запрещенные для беременных

Кроме того, Кабанов также не рекомендовал употреблять во время беременности газированные напитки из-за большого количества добавленного сахара и кофеин, содержащийся в кофе, который может вызвать учащение сердцебиения, повышение артериального давления и другие нежелательные эффекты.