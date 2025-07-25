Диетолог Кабанов перечислил продукты, запрещенные для беременных

Беременным нужно исключить из рациона копчености и колбасы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Он отметил, что такие продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут ухудшить общее состояние организма.
По его словам, еда, которая не рекомендуется в обычном состоянии, категорически противопоказана беременным, особенно при регулярном употреблении.
Кроме того, Кабанов также не рекомендовал употреблять во время беременности газированные напитки из-за большого количества добавленного сахара и кофеин, содержащийся в кофе, который может вызвать учащение сердцебиения, повышение артериального давления и другие нежелательные эффекты.
Ранее KP.RU сообщил, что главное требование к рациону беременной женщины — разнообразие. Питание должно быть сбалансированным, обеспечивать маму и малыша всеми необходимыми витаминами и макро- и микроэлементами, белком, углеводами, полезными жирами и клетчаткой.