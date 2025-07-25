Жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования и «бурно радуются» при ударах военных РФ по украинским военкоматам, заявил Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций уточнил, что Зеленский довёл украинцев «до такой степени ненависти и отчаяния», что они присылают российским военнослужащим координаты ТЦК.
«Украинцы люто ненавидят сотрудников ТЦК, которых в народе называют не иначе как “полицаи”, по аналогии с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во время Второй мировой войны», — сказал Полянский.
Комментарий прозвучал в ходе заседания Совбеза ООН.
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования протащили по асфальту женщину, которая пыталась спасти мужчину от принудительной мобилизации.