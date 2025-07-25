Школы Беларуси должны получить паспорта готовности к учебному году не позднее 20 августа

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Беларуси будут работать 2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся. В настоящее время в школах проводятся ремонтные работы. Паспорта готовности учреждений общего среднего образования к началу учебного года должны быть утверждены не позднее 20 августа.