Школы Беларуси должны получить паспорта готовности к учебному году не позднее 20 августа

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Беларуси будут работать 2627 государственных учреждений общего среднего образования, к учебным занятиям в которых приступят около 1,05 млн учащихся. В настоящее время в школах проводятся ремонтные работы. Паспорта готовности учреждений общего среднего образования к началу учебного года должны быть утверждены не позднее 20 августа.
Средняя школа № 2 г. Фаниполя — новая школа на 1050 мест, которая откроется к 1 сентября.
Директор средней школы № 2 г. Фаниполя Мария Козлова.
Гимназия № 10 г. Минска.
В средней школе № 57 г. Гомеля.
Фото Надежды Костецкой, Николая Петрова, Сергея Холодилина.